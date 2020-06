Prefeitura diz que ônibus só podem circular com passageiros sentados em Itapevi

A reabertura gradual do comércio em Itapevi em meio à pandemia de covid-19 começa nesta segunda-feira (15). A Prefeitura determinou que, na fase inicial, os ônibus só devem circular com passageiros sentados, a fim de combater aglomerações, contra a disseminação da doença.

Na cidade de São Paulo, a Prefeitura recomendou restrição aos passageiros em pé nos coletivos, mas é comum ver ônibus circulando sem seguir a recomendação. Em Osasco, o prefeito Rogério Lins declarou que faria a mesma determinação.

Na retomada do comércio, Itapevi seguirá os protocolos recomendados pelo governo do estado, que permite a reabertura dos estabelecimentos desde que o horário de funcionamento seja limitado a quatro horas diárias, das 11h às 15h. Esses comércios devem funcionar com 20% da capacidade de lotação, com limite de 100 pessoas por local.

Publicidade

Os comércios, escritórios, concessionárias e imobiliárias também deverão fazer um cadastro obrigatório no site Autoriza Itapevi. Após cadastro, o comerciante deverá aguardar a emissão de um QR Code, que deve ser fixado no estabelecimento.