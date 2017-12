Prefeitura doa 15 mil brinquedos para crianças das creches municipais

Cerca de 30 mil pessoas prestigiaram o evento da tradicional entrega de brinquedos de Natal, do projeto “Sonhos de Natal”, promovido pela Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Educação, realizado anualmente no Ginásio de Esportes José Liberatti. A ação foi destinada às crianças das creches municipais e mais de 15 mil presentes foram distribuídos durante três dias de programação.

Em um espetáculo par as crianças, as irmãs do reino de Arandelle, Elsa e Anna, do filme “Frozen – uma aventura congelante” alegraram o público presente. O Pato Donald, Pateta, Mickey Mouse, Minnie e Pluto, também agitaram os pequenos com seus passinhos dançantes. E para adoçar ainda mais a festa a boneca Cerejinha também marcou presença.

Já as jogadoras do Vôlei Nestlé Osasco ajudaram o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama Aline Lins a entregarem os presentes aos alunos no segundo dia de evento. Após o treino, as meninas fizeram questão de contribuir com este dia tão marcante na vida de milhares de crianças.

Toda ação contou com o personagem aguardado do ano pelas crianças, o Papai Noel. Sua chegada ao Liberatti foi bem inusitada, que aterrissou de rapel.

As entregas dos presentes aconteceram em seis turnos, sendo dois por dia, um pela manhã e outro à tarde. Os meninos receberam um kit do Super Comando Polícia em Ação, com um boneco, um carrinho e uma moto. As meninas, uma boneca Milkinha Little Juice, acompanhada por um copinho de suco, cujo líquido desaparece quando a boneca reproduz o ato de beber.

Agatha, de 5 anos, da EMEI Alice M. Piteri, já batizou com o nome de Manu. Sua avô Rosilene, moradora do Portal I, que a acompanhava, ficou encantada com a iniciativa. “Nem todas as crianças podem ter a alegria de receber um brinquedo e a prefeitura está proporcionando esta oportunidade”, comentou.

Ao todo foram distribuídos mais de 15 mil brinquedos aos alunos das EMEIs. O objetivo do evento é resgatar a magia do Natal, oferecendo aos pequenos um presente que marcará as lembranças da infância.