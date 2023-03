Prefeitura e Etec oferecem oficinas digitais para jovens em Barueri

A Coordenadoria da Juventude de Barueri, em parceria com a ETEC Antonio Furlan, estão oferecendo aos jovens os cursos de Marketing Digital e Vendas Em Redes Sociais e Criação de sites em plataforma digital.

As aulas serão para moradores de Barueri com idade entre 15 a 29 anos.

As inscrições, que vão até o dia 13, podem ser feitas online pelo site www.novotec.sp.gov.br. Para se cadastrar é preciso procurar as opções do Novotec Expresso no município de Barueri.

O Novotec Expresso oferta cursos de qualificação profissional, gratuitos e realizados em um semestre, com certificado.