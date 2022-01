Prefeitura e governo estadual querem ampliar potencial turístico da Aldeia de Carapicuíba

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou, na última terça-feira (18), documento que autoriza o desenvolvimento de nova modelagem física e econômica na região da Aldeia de Carapicuíba.

A ação será desenvolvida por meio de um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens com o objetivo de impulsionar, fomentar e desenvolver o turismo na região.

De acordo com o governo estadual, o convênio vai garantir a aplicação de ideias inovadoras que possam ser implementadas, visando a utilização sustentável de ativos de alto potencial turístico e o aumento do emprego e renda na Aldeia de Carapicuíba.

Os resultados devem ser apresentados ainda neste primeiro semestre, com o detalhamento dos novos serviços que serão agregados à Aldeia, respeitadas suas características de patrimônio histórico. Serão estudadas intervenções como restaurantes, lojas de artesanato e espaço para pequenos eventos.

A Aldeia de Carapicuíba é a única entre as 12 fundadas pelo Padre José de Anchieta, no século XVI, para catequizar os índios. Oficialmente, a fundação teria sido em 12 de outubro de 1580. O conjunto foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1940.