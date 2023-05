Prefeitura empossa 89 novos servidores em Osasco

Foram empossados nesta terça-feira (16) na Prefeitura de Osasco 89 novos servidores, que participaram do processo de integração realizado na Sala Luiz Claudino da Silva, no Paço Municipal.

Tomaram posse: professores (41), oficial administrativo (15), oficial de escola (12), serventes de escola (6), agentes de combate às endemias (4), psicólogo (3), analista de negócios, analista financeiro, analista financeiro, arquiteto, dentista diarista, economista, zelador de escola e procurador.

Durante a ação, os novos colaboradores receberam orientações sobre funções, salários, benefícios e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cidade.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou do evento e deu as boas-vindas aos novos servidores. “Estou feliz em receber vocês aqui nesta manhã. Nossa gestão é muito acolhedora e humana, aqui é um pelo outro, não tem aquela coisa de individualizar o problema, porque aqui todo mundo está na mesma missão, que é a de servir a população com carinho, respeito e amor”, frisou.

Também participaram a cerimônia de integração dos novos servidores os secretários de Administração e de Governo, Cláudio Monteiro e Sérgio Di Nizo, respectivamente.