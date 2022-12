Prefeitura empossa mais de 200 novos servidores em Osasco

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Osasco empossou 204 novos servidores efetivos na segunda-feira (12). A cerimônia do Programa de Integração dos Colaboradores foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal.

No evento, os novos funcionários receberam informações do departamento de Recursos Humanos sobre funções, benefícios e assinaturas dos documentos de posse. O prefeito Rogério Lins (Podemos) acompanhou e deu as boas-vindas aos empossados.

“Vocês começam 2023 em um novo emprego, graças ao esforço pessoal de cada um. Aqui encontrarão uma segunda família e farão parte de um time, por isso eu peço que tratem quem procura o serviço público como vocês gostariam de ser tratados e cuidem como vocês gostariam que cuidassem da sua família, com amor, carinho e respeito”, declarou Rogério Lins na ocasião.

Tomaram posse: agentes de combates às endemias, analista de sistemas analista de negócios, analista financeiro, assistente social, auxiliar de necropsia, cirurgião dentista – prótese, cozinheiro, cuidador social, dentista diarista, educador social, enfermeiro obstetra, inspetor de alunos, oficial administrativo, oficial de escola, psicólogo, servente de escola, zelador de escola e zelador de espaço esportivo.