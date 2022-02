Prefeitura entrega novo acesso viário que liga Centro à Aldeia de Barueri

Já está em funcionamento o novo acesso da rua José Maria Balieiro com a rua Acre, que liga a região central de Barueri, via Novo Centro Comercial, com a estação Antônio João, no bairro Aldeia.

O trecho aberto de 730 metros de extensão permitirá a motoristas, motociclistas e pedestres trafegar com maior fluidez, sem a necessidade de passar pela rua da Prata (às margens do rio Tietê), avenida Prefeito Arnaldo Rodrigues Bittencourt, avenida da Aldeia, avenida Piracema e rua Adriano Augusto, por exemplo, para chegar ou sair do Centro e Aldeia.

O novo acesso é paralelo à estação de trem, a partir dos três Centros de Atenção Psicossocial (Caps), o Infantojuvenil, o Adulto e o Álcool e Drogas, até as imediações do shopping da Aldeia, também próximo à área do Exército Brasileiro (AGSP – Arsenal de Guerra de São Paulo).

A via está sinalizada e iluminada. Tem 10,5 metros de largura, calçadas dos dois lados da pista; mão dupla, sendo uma faixa de rolamento (sentido Centro) e duas faixas para quem se dirige à estação Antônio João.