Prefeitura entrega parte do Parque Linear de Barueri com ciclovia e Wi-Fi neste sábado (21)

Neste sábado (21) Barueri recebe mais um espaço de lazer: o Parque Linear. A partir das 10h, a população pode usufruir da primeira parte da nova área verde da cidade, que fica em frente à praça da Vila Porto, que já foi concluída. Já as demais obras de construção do parque continuam a todo vapor.

publicidade

Entre os atrativos do local estão pista de caminhada, ciclovia, um grande playground, bicicletário e duas praças de ginástica com opções de aparelhos. Estacionamento, bebedouros, lixeiras, mesas e bancos também compõem a infraestrutura da área de lazer.

Já para quem gosta de estar conectado durante o momento de lazer, o Wi-Fi gratuito Cidade Inteligente está garantido. As câmeras de segurança também já estão instaladas para o constante monitoramento da Guarda no local. Ainda com relação à segurança, foi instalada iluminação em led para que o ambiente possa ser usufruído também durante a noite.

publicidade

“O parque Linear, além de ser uma obra linda, que a população vai se beneficiar muito, é um motivo de alegria que vai embelezar a nossa cidade e ao mesmo tempo vai fazer com que o povo tenha um lugar gostoso para caminhar e para levar a família”, ressaltou o secretário de Obras, Beto Piteri.

Ele começa no Jardim dos Camargos, cruza a Vila Porto e o Jardim Tupanci, passa pelo Parque Dom José e termina no Parque da Juventude, no bairro Chácaras Marco, cujas obras também estão em ritmo acelerado.

publicidade

A Secretaria de Obras de Barueri é a responsável pelo empreendimento público, que é assinado pelo renomado arquiteto e urbanista Benedito Abbud. Quando as obras forem concluídas, o Parque vocupará uma área total de 16,7 mil m² na margem esquerda do Rio Tietê.