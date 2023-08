Prefeitura executa obras de combate a enchentes no Quitaúna

A Secretaria de Serviços e Obras de Osasco está trabalhando na canalização das águas pluviais da bacia do bairro Quitaúna para combater enchentes e alagamentos que atingem a região nos períodos de chuva.

As obras compreendem diversas vias do bairro, como as ruas Alzira Perez Xavier, Maestro Vahakn Minassian, Floriano Peixoto, Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Luiz Henrique de Oliveira.

A canalização tem cerca de 850 metros de extensão e conta com a implantação de aduelas pré-fabricadas de concreto armado, entre outras melhorias. O prazo para o fim das obras não foi informado.

