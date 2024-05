Prefeitura firma convênio com instituição de Osasco que atende dependentes químicos

A Prefeitura de Osasco e a Missão Cristolândia Associação Batista de Osasco e Adjacências (ABOA) firmaram um convênio que permite à entidade utilizar um terreno público para o atendimento a dependentes químicos. O documento foi assinado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), nesta quarta-feira (22).

A área cedida à instituição tem 2.500 metros e está situada na Rua do Cedro, no Jardim das Flores. O termo de posse é válido por cinco anos, com possibilidade de renovação por igual período.

A associação existe há 10 anos e realiza o trabalho com dependentes químicos em um prédio alugado na Rua Vileta, 202, também no Jardim das Flores.

“Essa parceria será muito importante porque nosso trabalho é 100% com vagas sociais. Não existe custo ao paciente ou aos familiares. Hoje pagamos aluguel e agora este valor será usado nos atendimentos. Agora, a partir da assinatura, vamos levantar recursos para a construção da nossa sede”, comentou o presidente da associação, Olivier.

Atualmente são atendidos 30 homens, que contam com psicólogos e psicoterapeutas em um acolhimento que dura nove meses. Segundo Olivier, nos casos em que há necessidade de uso de medicamentos no auxílio ao tratamento dos dependentes, eles são encaminhados para avaliação médica aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Osasco.

“Essa parceria é um atendimento ao nosso chamado, porque a gente trabalha junto com o terceiro setor, as entidades, para melhor atender as pessoas”, disse o prefeito Rogério Lins, na ocasião.