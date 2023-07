Prefeitura fiscaliza uso de linhas cortantes e distribui antenas corta pipa em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba deu início a uma ação para inibir o uso de linhas cortantes em pipas durante o período de recesso escolar, quando crianças e jovens soltam pipa com mais frequência.

publicidade

Na última semana, foram distribuídas e instaladas antenas corta pipa em motos que passavam pela Avenida Deputado Emílio Carlos, na região central. “Esse é um dispositivo importante de proteção, já que evita que as linhas cortantes entrem em contato com o tronco e o pescoço do motociclista”, destaca a administração municipal.

Outra ação que a Prefeitura tem realizado com constância nesse período de férias é a fiscalização. A Guarda Civil Municipal tem feito rondas em parques da cidade para verificar se há pessoas utilizando a linha com cortante, uma vez que a prática é considerada crime.

publicidade