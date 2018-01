Prefeitura inicia construção de três prédios para a atenção psicossocial

O atendimento prestado na saúde vai beneficiar, ainda mais, os pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de Barueri. E para isso, a Prefeitura começa a construir três prédios: um para o Caps AD III, um para o Caps Adulto e outro para o Caps Infantil e Jovem – todos na Rua José Maria Balieiro, no Centro Comercial Barueri. A ordem de início foi dada em dezembro e o término previsto é até final de 2018.

Estas unidades compõem a rede municipal de saúde e atendem, com equipes multiprofissionais, pessoas com transtornos emocionais graves ou severos e pessoas com problemas de abuso ou dependência de álcool ou de outras drogas.

O objetivo do governo de Barueri, além de aprimorar o atendimento, é centralizar os serviços disponibilizados pelos Caps para facilitar o acesso de seus frequentadores. Atualmente, os locais de funcionamento destes equipamentos estão na Vila Porto e na região do Centro.

As três obras terão ambientes para atender as mesmas necessidades dos pacientes: recepção-acolhimento, salas de atendimento, oficinas de artes, enfermarias, salas de observação, medicação, salões de convivência, cozinhas, refeitórios, setores de administração e áreas de convívio externas descobertas.

A exceção fica por conta do prédio do Caps AD III, que terá dois andares e, ainda, ambientes para oficina de culinária, sala para terapia ocupacional e sala multimídia.

O Caps AD III será erguido em terreno de 2.570 metros quadrados, e a área construída somará 1.346 metros quadrados. Já o Caps Adulto ocupará apenas um piso em terreno de 2.295 metros quadrados, sendo a área de construção no total de 678 metros quadrados – mesma área útil do Caps Infantil e Jovem. Esse prédio, no entanto, também terá construção de um pavimento em terreno de 2.309 metros quadrados.