Prefeitura inicia obras de nova Emef na Aldeia de Barueri

Está em fase inicial de obras a construção da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) da Aldeia de Barueri, na avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt, próximo à Fatec Barueri. Estão em execução os serviços preliminares: movimentação de terra, execução de canteiro e começo de fundação de muro de divisa. O prazo previsto para conclusão da unidade é maio de 2020.

A nova escola da Aldeia de Barueri seguirá o método construtivo com estruturas de concreto pré-moldado. Terá piso térreo com três pavimentos levantados em terreno de 3.935 metros quadrados, sendo a área construída de 7.025 metros quadrados.

Quanto às instalações, o prédio abrigará 21 salas de aula, sala multiuso, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala leitura, auditório, vivência, cozinha, refeitório, quadra coberta, solário e administração.

A escola terá rampa e elevador, água de reúso e energia solar através de painéis.

Outras unidades

O Jardim Maria Helena também está ganhando uma Emef. No Parque Imperial, a Prefeitura iniciou a reconstrução da Emef Amador Aguiar. Além disso, investirá em obras de reformas para outras unidades da rede municipal de ensino.

Em 2017, a Prefeitura – além de reformas – pôs quatro escolas novas em funcionamento: Emeief Dorival Faria (Jardim Tupanci) e as maternais no Parque Imperial, Jardim do Líbano e Vila Márcia. Neste ano, Barueri já descerrou a placa da Emeief Benedito Adherbal Filho, no Vale do Sol, e concluiu as obras no prédio da Emef Prefeito Nestor de Camargo, no Jardim Mutinga, e da Matermei do Engenho Novo.

Em 2018, o governo municipal prevê também entregar as maternais do Vale do Sol e Chácaras Marco.