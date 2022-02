Prefeitura inicia reforma de canteiro no Centro de Barueri

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), iniciou a revitalização de um canteiro na rua José Maria Balieiro, no entorno da estação da CPTM, na região central da cidade. Além de grama, o local está recebendo o plantio de mudas de espécies como ipê, moreia, clorofito e quaresmeira.

Antes da reforma, o espaço era utilizado de forma deteriorante, principalmente para estacionamento irregular de veículos. “O trabalho, além do plantio, tem poda de árvores, procurando deixar o canteiro mais bonito, seguro e aberto”, destacou Emerson Luiz dos Santos, encarregado de jardinagem da SSM.

O canteiro se estende até o novo acesso da rua José Maria Balieiro com a rua Acre, concluído recentemente, que faz a ligação da região central de Barueri, via Novo Centro Comercial, com a estação Antônio João da CPTM, no bairro Aldeia.

