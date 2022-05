Prefeitura intensifica zeladoria nos bairros de Osasco

A Prefeitura de Osasco iniciou, nesta segunda-feira (2), a nova etapa do “Mutirão Amor Por Osasco”, que intensifica as ações de zeladoria nos bairros. As atividades começaram às 7h, na Praça Nobujiro Okamoto, no Jardim D’Abril, com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos) e de secretários municipais.

No local, o prefeito conversou com colaboradores que atuarão no mutirão. “Graças a vocês, Osasco avança na zeladoria e em serviços que são importantes para a população. Vamos ficar uma semana em cada bairro, executando as melhorias que vão deixar nossa cidade ainda melhor. Muito obrigado pelo trabalho de todos vocês”, disse Lins aos mais de 300 servidores da Secretaria de Serviços e Obras que participaram do encontro.

Nesta semana, as equipes atuarão na zona Sul, nos seguintes bairros: Jardim D’Abril, Parque dos Príncipes, Jardim da Glória, Jardim Oriental, Nova América e adjacências. Além da poda de árvores, serão executados serviços como tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e bueiros, pintura de faixas de pedestres e guias, remoção de veículos abandonados, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros.

Assim como na etapa anterior, serão realizadas reuniões nos bairros para que os munícipes possam dialogar, bem como apresentar reivindicações e sugestões de sua região, ao prefeito e aos secretários municipais.

O primeiro encontro do Mutirão Amor Por Osasco deste ano será realizado nesta terça-feira (3), a partir das 20h, no Salão da Igreja São José Operário, na Avenida Prestes Maia, 901, no Jardim D’Abril. A reunião é aberta a todos.