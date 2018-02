Prefeitura lança pedra fundamental da Creche 1° de Maio

Na última sexta-feira (23), a Prefeitura de Osasco lançou a pedra fundamental da Creche 1° de Maio. O início da obra faz parte do pacote de 8 creches que serão lançadas até o dia 6/3. As novas unidades diminuirão a fila de espera por vagas na cidade.

A nova creche, que tem previsão de entrega no primeiro semestre de 2019, será construída na Rua Nelson Mandela, no bairro 1° de Maio, e atenderá 188 crianças com idade entre 4 meses e 3 anos.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, explicou a importância das creches para as famílias e para o desenvolvimento das crianças desde os primeiros anos. “Estamos construindo aqui um equipamento público que, para mim, é um dos mais importantes, pois estamos falando do desenvolvimento da futura juventude, porque é importantíssimo a inserção das nossas crianças nas escolas para garantirmos um futuro melhor. E quando falamos em creche nós estamos garantindo que a mãe possa ingressar no mercado de trabalho, o que ajuda na renda familiar”, disse Lins.