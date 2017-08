Após um boato se espalhar via WhatsApp, a prefeitura de Osasco negou que estejam sendo instalados novos radares na avenida Hirant Sanazar. “Não há processo de instalação de radares na cidade, no momento”, diz nota divulgada pela administração municipal nesta quarta-feira, 19.

“A prefeitura entende que os radares são importantes para controle do trânsito, e que por isso, a implantação dos equipamentos está em fase de licitação. Assim que esse processo terminar, e eles forem, de fato, instalados, a Setran vai fazer ampla divulgação da ação, inclusive com sinalização dos locais onde eles forem ativados”, continua o texto.

Sem “pegadinhas”

A nota diz ainda que “é determinação do prefeito Rogério Lins que os radares não sejam instrumentos de ‘pegadinha’, e sim de controle da ordem da malha viária. Por isso, a população será amplamente informada sobre a reativação dos radares na cidade, sobre seus pontos de atividade e sobre a data de início de funcionamento. As vias onde eles operam também serão sinalizadas com placas”.