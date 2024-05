Prefeitura no Seu Bairro leva serviços gratuitos ao Jardim Novo Horizonte, em Carapicuíba

Prefeitura no Seu Bairro leva serviços gratuitos ao Jardim Novo Horizonte, em...

A Prefeitura de Carapicuíba levará seus serviços para perto da população por meio do programa “Prefeitura no Seu Bairro”. Será nesta quinta-feira (23), das 13h às 16h30, no Jardim Novo Horizonte, na Rua Áquila, em frente à EMEI Leonildo Braym.

Os moradores terão acesso a uma ampla gama de atendimentos gratuitos, contemplando diversas áreas. Na área da saúde, será possível emitir o cartão do SUS, tomar a vacina contra a gripe, agendar mamografias e registrar demandas na ouvidoria.

Aqueles que necessitam de auxílio da assistência social poderão fazer o agendamento do Cadastro Único. Já os trabalhadores terão a oportunidade de se candidatar a vagas de emprego, além de obter orientações sobre serviços do INSS Digital e da concessionária Enel, como segunda via de conta, transferência de nomes, entre outros.

O evento também contará com um espaço dedicado ao meio ambiente, onde será realizado o recolhimento de lixo eletrônico, a doação de mudas de árvores e o fornecimento de informações sobre plantio e poda.

Para garantir a mobilidade dos idosos, haverá a emissão do cartão de estacionamento. Além disso, os munícipes poderão solicitar a segunda via e negociar débitos do IPTU, obter orientações para cadastro de empresas e esclarecer dúvidas sobre o Facilita Digital.