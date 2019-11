Prefeitura pede que DAEE limpe piscinões de Osasco

A Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura de Osasco pediu ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do governo do estado, que seja feita a limpeza dos piscinões do Rochdale e do Bonança, ambos na zona Norte.

Os dois piscinões são gerenciados pelo DAEE. O do Jardim Bonança, localizado na avenida Juscelino K. de Oliveira e rua Jacinto José de Souza, tem capacidade para reter 62 mil metros cúbicos de água e beneficia mais de 30 mil moradores. Já o piscinão do Rochdale comporta 25 mil metros cúbicos e beneficia outros 30 mil moradores dos bairros adjacentes.

O superintendente do DAEE, Alceu Segamarchi Júnior, informou que realizará os estudos para executar a limpeza dos piscinões a curto prazo, em reunião sobre o assunto com o secretário de Serviços e Obras de Osasco, Waldyr Ribeiro, que representou o prefeito Rogério Lins. A audiência foi intermediada pelo deputado estadual Ataíde Teruel (PODE).

No encontro, o secretário de Obras osasquense ressaltou a importância da manutenção e limpeza dos reservatórios existentes no município e fora dele, como o da Anhanguera, na bacia do Ribeirão Vermelho, na Capital.