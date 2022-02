Prefeitura realiza 12 obras simultâneas nas comunidades de Osasco

A Secretaria da Habitação de Osasco está com 12 obras em andamento espalhadas nos bairros da cidade. Trata-se do programa “Nossa Comunidade”, que vai beneficiar 50 mil famílias com reformas de escadões, iluminação, construção de muros de contenção, entre outros serviços de infraestrutura.

O investimento no programa é de R$ 15 milhões. Do total de obras, duas já estão em fase final. No Jardim Veloso, as vielas Vidas Opostas e Vale Tudo recebem muros de contenção, para evitar deslizamentos.

“Além de corrigirem problemas antigos, como esgoto a céu aberto e erosão, esses trabalhos previnem deslizamentos e também contribuem para a manutenção das áreas”, explicou o secretário de Habitação de Osasco, Pedro Sotero.

No Padroeira, o esgoto que hoje corre a céu aberto na comunidade Fazendinha está passando por manutenção corretiva. Já na na rua Macedônia, uma área que servia de ponto de descarte irregular de resíduos, receberá uma quadra poliesportiva.

A avenida João Paulo II está recebendo asfalto, guias e sarjetas. A obra, que é uma revindicação de 30 anos da comunidade, abre caminho para o processo de regularização fundiária dos imóveis.

Também recém-contemplado com regularização fundiária, beneficiando mais de mil famílias, o Residencial Copromo, no Jardim Aliança, é outra área contemplada com o Nossa Comunidade, com obra de reconstrução do muro, que apresentava risco de desabamento.

Os trabalhos de infraestrutura também estão sendo realizados na viela Fernando Pessoa, no Bonança, que recebe manutenção de caixa de água pluvial e implantação de escadaria hidráulica e muro de contenção. Outra área que recebe muro de arrimo, devido ao perigo de deslizamento, é a da Viela Aquário, no Jardim Roberto.

A contenção de uma erosão está sendo feita por meio de execução de talude na Viela José de Alencar, no Recanto das Rosas, enquanto no Flamenguinho, equipes fazem a limpeza de resíduos. A lista de obras inclui também escadaria hidráulica e muros de contenção em assentamento na rua Plínio Marcos, no Jardim Bonança, e implantação de canteiro na rua Anhembi, no Rochdale.

As construções de escadaria hidráulica, área de lazer e muro de contenção em talude para conter erosão foram recém-iniciadas na Travessa Frei Tito de Alencar, no Portal D’Oeste.

