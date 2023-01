Prefeitura realiza formatura de mais uma turma do Projeto Começar em Osasco

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco realizou hoje (10) a formatura da terceira turma do Projeto Começar. O evento foi realizado no teatro da Escola de Artes César Antonio Salvi, no Centro.

A 3ª turma do Começar foi dividida em três recortes considerados vulneráveis: pessoas em situação de rua, mulher vítima de violência e imigrantes/refugiados. Outros requisitos são levados em conta para os participantes são: ser morador de Osasco, estar desempregado há pelo menos dois anos e ser membro de família de baixa renda.

O módulo começou com 100 participantes, sendo que destes 64 bolsistas concluíram. Antes de receberem o certificado, os bolsistas do Começar fizeram cursos de qualificação profissional e tiveram a oportunidade de trabalhar nas secretarias da Prefeitura. Essa fase teve a duração de seis meses.

O secretário de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso Lima, falou da finalidade do projeto, que já formou 213 pessoas. “O grande objetivo da secretaria não é com que vocês fiquem atuando sempre na Prefeitura. O nosso objetivo é tratar caso a caso. Entender e acompanhar a pessoa em todo o processo e ver de que forma nós podemos ajudá-los a conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse.

Agora, com certificado em mãos, eles podem participar do Programa Recomeçar ou serem encaminhados para oportunidades de trabalho por meio do Portal do Trabalhador.