Prefeitura rebate Globo e nega morte por coronavírus em Osasco

Em nota, a Prefeitura de Osasco negou que haja registro de morte em decorrência do novo coronavírus (covid-19) em Osasco, como informou a TV Globo no início da noite desta terça-feira (24). De acordo com a emissora, a vítima seria um homem de 79 anos.

A Prefeitura de Osasco declarou que “o município não registrou nenhuma morte em decorrência do coronavírus (Covid-19)”.

De acordo com a administração municipal osasquense, “os dados informados pela Rede Globo, baseado em números da Secretaria Estadual da Saúde, estão sendo contestados pela administração. O secretário da saúde de Osasco já fez contato com o Estado para que as informações sejam corrigidas o quanto antes”.