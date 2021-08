Prefeitura recolhe 199 veículos abandonados nas ruas de Carapicuíba

A Secretaria de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Carapicuíba recolheu das ruas 199 veículos abandonados no primeiro semestre de 2021. Em outros 301 casos, os proprietários notificados providenciaram a regularização.

Ao todo, foram emitidas mais de 500 notificações para os proprietários de veículos que estavam abandonados nas ruas da cidade. Com a força-tarefa, a Prefeitura alcançou a média de duas notificações por dia.

É considerado abandono quando o veículo permanece estacionado no mesmo lugar por 25 dias seguidos ou mais. Os agentes de trânsito utilizam o procedimento padrão, no qual notifica o proprietário e após dez dias, se não houver a regularização, acontece o recolhimento.

A ação acontece com base no Artigo 26 da Lei 9503/97, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Lei Municipal nº 3.198, de 2013, que autoriza Prefeitura de Carapicuíba a apreender carcaças de veículos abandonados em calçadas e vias públicas.

Denuncie

Para denunciar ou obter mais informações sobre carros em situação de abandono é necessário entrar em contato com a Secretaria de Transporte e Trânsito pelos telefones (11) 4184-4098 ou 4184-2815.

