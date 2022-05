Prefeitura recomenda uso de máscara nas escolas de Carapicuíba

Com o inverno se aproximando, período em que mais são registrados casos de síndromes gripais, a Prefeitura de Carapicuíba recomenda o uso de máscara nas escolas do município. A utilização será facultativa e não obrigatória.

Nas escolas da cidade, funcionários e alunos seguem orientados a continuar a higienização das mãos, além de tomar todos os cuidados necessários para a prevenção de síndromes gripais, incluindo a covid-19.

Além disso, a Prefeitura ressalta ainda a importância das escolas conscientizarem os pais a manterem o esquema vacinal completo dos alunos, com as duas doses da vacina. Lembrando que a vacinação continua para todas as idades nas unidades de saúde de Carapicuíba, incluindo crianças a partir de cinco anos.

