Prefeitura reforma escolas de Osasco durante a pandemia

A Prefeitura de Osasco tem realizado reformas gerais nas escolas municipais desde que as aulas presenciais foram suspensas, em março deste ano, devido à pandemia de covid-19.

As manutenções incluem desde a troca da parte hidráulica e elétrica até pequenos ajustes, como substituição de lâmpadas, trocas de maçanetas, torneiras e telas. Os serviços envolvem também reparos e substituição de portas de banheiros e salas de aula, colocação de pisos e azulejos, reforma nos telhados e forros e pintura.

Entre as mais de 100 unidades escolares espalhadas em Osasco, encontram-se em fase final de manutenção: a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Etiene Sales Campelo, na zona Sul, e o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Rubens Bandeira, na Vila Menck. No CEU José Saramago, no Jardim Santo Antônio, a reforma segue em ritmo acelerado.

Aulas presenciais devem retornar em 2021

As aulas presenciais para os 72 mil alunos da rede municipal de ensino continuam suspensas. A decisão da administração municipal foi tomada para evitar a disseminação da covid-19, mas devem ser retomadas em 2021.

Nesse período, a Secretaria de Educação manteve as atividades para os alunos, com a criação da plataforma “Escola em Casa”, onde foram disponibilizadas atividades complementares e apostilas que têm ajudado na reposição de matérias. Todo o processo de ensino é acompanhado pelos professores e coordenadores pedagógicos.

Além disso, a fim de substituir a merenda escolar, a Prefeitura disponibilizou o cartão “Merenda em Casa”, com o valor de R$70 mensais, que tem ajudado muito as famílias dos alunos nesse momento de pandemia.

