Prefeitura retira 74 toneladas de lixo em ações de combate a enchentes em Barueri

Como forma de prevenção às cheias em Barueri, a Prefeitura realizou diversas ações que incluem limpezas de bocas de lobo, de galerias de águas pluviais e de alguns córregos que cortam a cidade.

A equipe da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), responsável pela tarefa e toda a zeladoria de Barueri, realizou os trabalhos ainda em dezembro, nos bairros onde a incidência de cheias é mais frequente.

Nos bairros de Engenho Novo, Centro e Jardins Silveira e Mutinga foram retiradas 74,1 toneladas de lixo em 16.372 pontos, possibilitando o escoamento livre do fluxo de água para os rios e córregos do município.

Para as soluções de longo prazo, no Tamboré, está em construção um túnel subterrâneo de 2,8 metros de diâmetro, chegando até a 4 metros em alguns trechos, com um quilometro de extensão, e a cerca de seis metros abaixo do nível da rua. O túnel vai da alameda Araguaia até a avenida Piracema e, depois de pronto, facilitará o escoamento do volume d’água em direção ao rio Tietê. A obra deverá ser concluída no ano que vem.

Três piscinões

Também estão em andamento a construção de três piscinões. Um deles na Vila Márcia, que terá uma área de 24.000 metros quadrados, capacidade para receber 3,5 milhões de litros em duas horas, e volume total de 350 milhões de litros, com custo estimado de R$ 140 milhões.

Outro, no Jardim Silveira, cujas obras já começaram e estão em ritmo acelerado, terá cerca de 24 mil metros quadrados de área e aproximadamente 22 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de sete andares. Esse reservatório deverá ser capaz de reter mais de 200 mil metros cúbicos de água, volume suficiente para evitar a cheia do rio Barueri-Mirim em dias de chuva intensa.

O terceiro piscinão é no Jardim Itaquiti, projeto em fase de licitação pública, que estará próximo ao córrego de mesmo nome. As obras receberam aporte de recursos do Governo do Estado de São Paulo.

O secretário de Obras e vice-prefeito, Beto Piteri, afirma que as construções vão sanar o problema das enchentes em Barueri. “Praticamente com essas obras, nós vamos eliminar todo o alagamento de nossa cidade”, ressaltou.

