Prefeitura vai realizar obras no Parque Chico Mendes

A Prefeitura de Osasco lança na manhã desta terça-feira (21) o início de obras de melhorias no Parque Chico Mendes. As obras vão incluir as reformas de três quadras, vestiários, churrasqueira e banheiros, que ficam no lago do parque, além da construção de um galpão para armazenamento de itens de ginástica. A previsão é de que as obras sejam concluídas até setembro.

O Parque Chico Mendes fica em uma área de 114.000 metros quadrados, que até a primeira metade do século XX, era sede da fazenda da família Lunardelli. Foi doada ao Município em 1969. Tem entre seus muitos atrativos um casarão que serviu de sede de moradia de alguns prefeitos.

Em 1991, tornou-se área de preservação ambiental, aberta à visitação pública. Seu nome foi escolhido em homenagem ao seringueiro e ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988.

Publicidade

O local é dotado de um Núcleo de Educação Ambiental, cujas instalações datam do início do século XX e possuem grande valor histórico e cultural.

Também é provido de duas quadras esportivas cobertas e um campo de futebol society; viveiros de plantas; um lago com patos, peixes e tartarugas; um minhocário; hortas; um coreto; e um playground. É um parque de grande valor ambiental, pois condensa um número expressivo de árvores, além de abrigar a nascente do córrego Bussocaba.

No Parque funciona também o Projeto Equoterapia, que atende pessoas com deficiência física e intelectual.