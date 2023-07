Premiação de Miss e Mister Melhor Idade de Osasco será nesta sexta

A Secretaria de Assistência Social (SAS) realiza nesta sexta-feira (7), às 18h, a cerimônia de premiação do Miss e Mister Melhor Idade 2023. O evento ocorre no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18).

publicidade

As inscrições para a edição deste ano bateram o recorde, com mais de 170 inscritos entre homens e mulheres. Outra novidade que, desta vez, além dos tradicionais eleitos: Miss e Mister, Simpatia e Elegância, os que alcançarem uma boa pontuação farão parte do TOP 10 e receberão um troféu de participação.

O evento é aberto ao público e aos familiares dos candidatos. Quem quiser prestigiar, a entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às ações do Fundo Social de Solidariedade.

publicidade

O cerimonial será realizado por Wagner Fabris, diretor da WM Evento, do Trio Los Angeles, parceiro da ação.

SERVIÇO

publicidade

Miss e Mister Melhor Idade 2023

Quando: 7/7 (sexta-feira), às 18h

Onde: Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18 )

Entrada: 1 kg de alimento não perecível