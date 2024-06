Prêmio Barueri de Literatura abre inscrições com homenagem a Ariano Suassuna

As inscrições para o Prêmio Barueri de Literatura abrem neste sábado (8). O concurso, nesta edição, homenageia o multiartista brasileiro Ariano Suassuna. Residentes ou não do município podem se inscrever gratuitamente pela internet, no endereço bit.ly/premiobarueriliteratura, até o dia 7 de setembro.

O tema central desta edição é “O universo do Ariano Suassuna”, permitindo que os participantes explorem a vasta produção artística do homenageado, seu ativismo cultural ou a própria trajetória do escritor paraibano, falecido em 2014. Nascido em 1927, Suassuna deixou um legado marcante nas artes brasileiras, com destaque para áreas como dramaturgia, romance, poesia, ensaios e atuação docente.

Sua obra é caracterizada pela riqueza de temas, abordando desde críticas sociais até a exaltação das tradições populares, com foco na valorização da cultura nordestina. Suassuna também foi um importante ativista, defendendo a diversidade e as expressões artísticas regionais como elementos fundamentais da identidade cultural do país.

O Prêmio Barueri de Literatura contempla três modalidades: conto, poesia e dramaturgia. Os vencedores receberão prêmios que variam de R$ 500 a R$ 3.000, dependendo da categoria. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 7 de setembro.

Mais informações sobre o concurso e o regulamento completo estão disponíveis no site bit.ly/premiobarueriliteratura.