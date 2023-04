Prêmio Mulher Destaque de Barueri exalta protagonismo feminino

O Centro de Eventos recebeu, na última quinta-feira (27), mais uma edição do prêmio Mulher Destaque de Barueri, que homenageou mulheres que fazem a diferença em suas áreas de atuação. A ação foi realizada pela Secretaria da Mulher e contou com o apoio do Conselho Municipal da Mulher de Barueri.

Ao todo, 79 mulheres foram indicadas nas categorias Empreendedorismo ou Empreendedora, Cultura, Educação, Liderança Comunitária ou Ação Social, Esporte, Influenciadoras digitais, Liderança Política, Saúde, Mulher inspiração e Mulher Mais Idosa. O evento contou com apresentação musical de Évila Morita e Lucas Barreiros.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, ressaltou que todas as mulheres indicadas fazem parte da construção da história de Barueri. “Esse prêmio se preocupa em valorizar mulheres que lutam por um espaço. Para vocês, todo o meu reconhecimento e carinho”, disse Sônia Furlan.

Na categoria Inspiração, Geciane Martins da Silva, de 27 anos, que tem tetraplegia após sofrer uma tentativa de estupro, recebeu o prêmio pela sua história de superação. “Fiquei muito feliz só de ter sido indicada. Não esperava ganhar o prêmio, diante de mulheres maravilhosas com histórias lindas. Só tenho a agradecer a todos que estão ao meu lado e cuidando de mim”, declarou.

Respeito e reconhecimento

Pela primeira vez, mostrando o engajamento de Barueri em prol do público LGBTQIAPN+ (Lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais e travestis, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não-binário), na categoria Ação Social, a advogada e mulher transgênero Márcia Rocha levou o prêmio pelo seu projeto de empregabilidade para pessoas transgênero.

“A gente não pensa em prêmios, a gente faz o que tem que ser feito. A gente faz porque dá resultado e faz a diferença na sociedade. Esse reconhecimento é um estímulo e prova que estamos no caminho certo”, disse Márcia.

Conheça todas as vencedoras do Prêmio Mulher Destaque de Barueri:

Mulher Mais Idosa – Maria Cassiano da Silva

Cultura – Ana Claudia Ferreira de Souza

Educação – Clécia Aragão

Empresária ou Empreendedora – Latifa Kadri

Liderança Comunitária ou Ação Social – Márcia Rocha

Esporte – Gilmara Aparecida Soares de Oliveira

Influenciadoras Digitais – Meiri Borges

Liderança Política – Cristiane Aparecida Lourenço

Saúde – Sidneia da Silva Ribeiro

Mulher Inspiração – Geciane Martins da Silva