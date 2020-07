Prepare o bolso: conta de água também vai ficar mais cara

Após o reajuste nas contas de energia elétrica e as acusações de cobranças abusivas da Enel, as contas de água e esgoto emitidas pela Sabesp vão ficar 3,4% mais caras. A Agência Reguladora (Arsesp) publicou o reajuste no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (16).

Consumidores que se enquadram na Tarifa Social, com renda familiar mensal de até três salários mínimos, desempregados ou moradores de habitação coletiva, estão isentos do reajuste.

As novas tarifas passam a valer após 30 dias da publicação, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, as faturas ficarão mais caras.

O aumento das tarifas de água e esgoto da Sabesp é publicado anualmente em abril e aplicado a partir de maio, mas devido a pandemia de covid-19, foi adiada.