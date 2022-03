Prepare o bolso: medicamentos vão aumentar em abril

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão vinculado à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), deve autorizar, a partir de 1ª de abril, um aumento no preço dos medicamentos. As previsões do mercado é que esse aumento fique acima de dois dígitos.

Mais de 10 mil medicamentos são regulamentados pelo comitê técnico-executivo da CMED.

O cálculo para reajuste leva em conta índices como inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), produtividade do setor, energia, câmbio, entre outros.

Em 2021 o aumento foi de 10,08%. Em 2020, devido a pandemia, de 5,21%.