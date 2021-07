Presa em Barueri, “Princesa da Cracolândia” já estava em prisão domiciliar por causa de filha bebê

Presa em Barueri nesta quinta-feira (22), a “Princesa da Cracolândia” já estava em prisão domiciliar, para a qual havia sido liberada pela Justiça por ter uma filha bebê. Mesmo cumprindo pena em casa, Lorrayne Bauer, de 19 anos, continuou a traficar drogas, segundo a Polícia Civil.

Lorrayne postava nas redes sociais, onde tinha mais de 30 mil seguidores, fotos e vídeos em viagens e ostentando bens. “Ela se utilizou do tráfico de drogas para fazer a escalada social dela”, declarou o delegado Roberto Monteiro, ao “Brasil Urgente”, da Band.

A “Princesa da Cracolândia” foi detida em Barueri em operação realizada pela Polícia Civil contra o tráfico de drogas na Cracolândia, na região central de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Lorrayne admitiu que traficava drogas e informou aos policiais onde armazenava os entorpecentes que vendia. No local, foram encontrados crack, cocaína, maconha e lança-perfume, ainda de acordo com a polícia.

A acusada preferiu manter silêncio e não responder às perguntas do delegado no 77º DP da Capital e ficará presa em um presídio na zona Sul de São Paulo.

A advogada de Lorrayne afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito, mas que a cliente é inocente: “Não se trata de uma criminosa contumaz, ela é apenas uma menina, tem muitas informações erradas”.

O pai da filha de Lorrayne também é acusado de tráfico. Após a prisão, o perfil dela no Instagram foi desativado. (Com informações do “Brasil Urgente”)