Presente de Natal: Fundo Social entrega 70 mil brinquedos a alunos das escolas municipais de Osasco

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco, em parceria com a Secretaria de Educação, concluiu a entrega de brinquedos de Natal, na última quinta-feira (15), no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino.

“Agradeço a Deus e a todos os nossos parceiros e voluntários por nos ajudarem a proporcionar esta festa tão linda”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins.

As amiguinhas Lara e Manuela, de 5 anos, da EMEI Oswaldo Salles Nemer, do Jardim Conceição, estavam atentas a todas as movimentações dos super-heróis e princesas que abrilhantaram a ação que recebeu o nome de “Sonhos de Natal”. “Gostei muito do espetáculo da Bela e A fera”, disse Lara.

As entregas dos brinquedos de Natal foram realizadas também nas escolas municipais para alunos do 1º ao 5º ano do fundamental. O prefeito Rogério Lins acompanhou algumas delas. “Começamos a distribuição dos presentes em todas as escolas. Ver a alegria desses pequeninos nos faz lembrar da nossa infância”.

Ao todo, o programa “Sonhos de Natal” contemplará os mais de 70 mil alunos da rede municipal de ensino.