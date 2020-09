Presidente da 1ª associação de empreendedores negros do país morre de covid-19 em Carapicuíba

O psicanalista e fisioterapeuta João Bosco de Oliveira Borba morreu, aos 60 anos, vítima de covid-19, na noite desta quarta-feira (9). Ele estava internado no Hospital Geral de Carapicuíba e não resistiu às complicações da doença.

João Bosco é considerado um dos maiores nomes na luta da causa negra no país. Ele era presidente da primeira entidade a reunir negros empreendedores no país, a Associação Nacional dos Empresários e Empreendedores Afro-brasileiros (Anceabra) e integrava o diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal.

Nas redes sociais, amigos se despediram e lamentaram a perda. “Ele parte deixando-nos muitas lições de amor, amizade, profissionalismo, ética e humanidade. As pessoas são insubstituíveis em sua existência, e quando são especiais, além da falta que fazem àqueles que as amam, deixam o mundo mais pobre. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos”, escreveu um homem.

“Triste demais! Tínhamos posições políticas divergentes, mas uma amizade que ultrapassava isto. Poxa João, que sacanagem você partir. Que você seja recebidos nos braços do pai. Salgueiro não será o mesmo sem você”, disse uma mulher. “Meus sentimentos a todos os meus irmãos de luta. Que o João esteja nos braço do pai. Meu irmão, foi um prazer ter conhecido você”, escreveu outro.