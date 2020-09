Presidente da Associação dos Técnicos Judiciários (Apatej), sediada em Osasco, morre aos 42 anos vítima da covid-19

Marcos Leite Penteado, o Marquinhos, presidente da Associação Paulista dos Técnicos Judiciários (Apatej), sediada em Osasco, morreu nesta terça-feira (8), aos 42 anos, vítima da covid-19.

Ele estava internado desde o dia 28 de agosto, quando testou positivo para a doença.

Marquinhos era escrevente licenciado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Seu Fórum de origem era o de Carapicuíba, onde fez muitos amigos.

Foi eleito presidente da Apatej em junho de 2019 com quase 95% dos votos válidos. Antes de ser presidente, entretanto, já havia ocupado os postos de tesoureiro e vice-presidente da entidade.

A Apatej declarou: “Combativo e muito persistente, Marquinhos era do tipo que não se conformava com as injustiças. Amigos de todas as horas, tinha na generosidade uma de suas marcas. Filho irrepreensível, pai amoroso, marido apaixonado, bom amigo e um líder nato, seu legado de luta pelos servidores do judiciário ficará para sempre. Que Deus possa confortar o coração de todos neste momento tão difícil”.

O corpo de Marquinhos será velado em uma cerimônia curta, devido à pandemia, no cemitério Alphacampus, em Jandira, a partir das 14h desta quarta-feira (9).