Presidente da Câmara de Osasco sofre ameaças de morte

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, Ribamar Silva (PSD), tem recebido ameaças de morte por telefone. A informação foi confirmada pelo vereador durante sessão ordinária desta terça-feira (23).

O caso foi citado pelo vereador Josias da JUCO (PSD), no momento em que a vereadora Juliana da Ativoz (PSOL) apresentava moção de solidariedade à vereadora Mariana Conti, do PSOL de Campinas, que sofreu ameaças violentas por telefone.

Ribamar Silva, que ainda não havia se manifestado sobre o assunto, confirmou as ameaças e disse que a situação tem mexido com o seu psicológico. “Podem ameaçar, mas tenho certeza que minha vida é guardada por Deus. Isso já aconteceu três vezes comigo, mas permaneço na minha e peço que quem me acompanha fique atento a todos os movimentos”, declarou.

Uma das ligações recebidas pelo presidente da Câmara de Osasco ocorreu no dia do velório do vereador Denis Lucas (Republicanos), de Itapevi. Lucas, 47 anos, foi morto a tiros na última quarta-feira (17). “Ficamos consternados com essa situação e deixamos a nossa solidariedade a toda a família. A gente viu a tristeza de todos os vereadores. De uma pessoa muito boa que trabalhava pela cidade”, disse Ribamar.

