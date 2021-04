Presidente da Câmara diz que UBS foi reaberta em condições precárias após reforma em Jandira: “É uma vergonha”

O presidente da Câmara Municipal de Jandira, Franklin Venancio da Silva Netto (PTB), faz duras críticas às condições precárias, segundo ele, da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Santa Tereza.

A unidade passou por uma reforma entregue pela Prefeitura em outubro do ano passado, mas ainda enfrenta uma série de problemas, de acordo com o parlamentar. “O posto não tem ar condicionado no setor de vacina e na sala de médicos. Não há sequer ventiladores. A unidade é nova, mas você pensa que é velha, pois a obra foi entregue toda suja, cheia de tinta, as portas quebradas. É uma vergonha”, declarou Franklin, em plenário.

Além disso, afirmou o parlamentar “o esgoto ‘explodiu’. […] A empresa [responsável pela reforma] alega que faliu e não tem como voltar para refazer o serviço. E o elevador? Como você instala um elevador que não funciona?”, questionou.

Requerimento de melhorias

O presidente da Câmara Municipal apresentou requerimento, aprovado pelos demais vereadores, no qual é solicitada à Prefeitura de Jandira a realização de melhorias na unidade de saúde, como a instalação de ar condicionado na sala de vacinação, de ventiladores nas demais salas, manutenção do elevador, finalização da execução do contrato com a empresa responsável pela reforma do local, com a limpeza, correção na pintura, troca das portas danificadas, reparo nas rachaduras, dentre outros itens a serem verificados.

De acordo com o parlamentar, a solicitação foi elaborada após uma visita à unidade e a constatação de irregularidades.