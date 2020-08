Presidente do Corinthians cutuca o Palmeiras ao parabenizar cervejaria por mundial

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, cutucou o arquirrival Palmeiras, nesta quarta-feira (26), ao parabenizar a Estrella Galicia, cervejaria parceira do time, por prêmios na competição internacional World Beer Challenge, com produtos da linha 1906.

“Estrella Galicia, parceira do Corinthians, também tem mundial. Parabéns para a melhor cerveja do mundo”, postou Andrés Sanches no Twitter, em referência à brincadeira dos rivais que diz que “o Palmeiras não tem mundial”, apesar de a Fifa reconhecer a conquista de 1951.

Estrella Galicia, parceira do Corinthians, também tem mundial. Parabéns para a melhor cerveja do mundo — Andres Sanchez (@andresanchez63) August 26, 2020

A postagem empolgou até corintianos que não andam muito contentes com a gestão de Andres no Timão: “As vezes eu te odeio, as vezes te amo”, foi uma das respostas. “Amo e odeio voce kkkkkkkkk”, postou outro internauta.

A família de cervejas 1906, da Estrella Galícia, ganhou prêmio triplo no World Beer Challenge. A 1906 Reserva Especial, a 1906 Red Vintage e a 1906 Black Coupage alcançaram a pontuação máxima e estão em primeiro lugar no ranking mundial de 2020.

O World Beer Challenge é uma competição em que centenas de cervejas de todo o mundo são classificadas de acordo com critérios de especialistas do setor a nível internacional, que reconhecem parâmetros de qualidade e sabor. Nesta edição participaram 355 cervejas, das quais 56 receberam medalha.