Presidente do Inep pede demissão do cargo

O presidente do Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Danilo Dupas, pediu demissão do cargo hoje (27) alegando motivos pessoais. A notícia foi anunciada pelo ministro da educação, Victor Godoy no Twitter.

Segundo Godoy, quem assume interinamente o cargo, que inclui a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, é Carlos Moreno, servidor de carreira da autarquia.

“Anuncio que, a partir de 1º de agosto, o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do Inep, respondendo interinamente e garantindo a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para a sociedade brasileira”, escreveu o ministro.

Carlos Moreno está no Inep há 37 anos, onde já ocupou várias funções. É bacharel e mestre em estatística pela Universidade de Brasília e doutorando em educação pela Universidade Católica de Brasília. É diretor de Estatísticas Educacionais do instituto desde 2010, liderando processos como o Censo da educação.

Moreno é o quinto presidente do Inep no governo Bolsonaro.