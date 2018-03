Presidente do SinHoRes destaca qualificação dos profissionais de hotelaria de Osasco

Osasco recebeu recentemente o título de 8ª cidade mais aconchegante para se hospedar no Brasil, de acordo com o levantamento feito pelo site Expedia Brasil.

Para o presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, sindicato empresarial de hotéis, restaurantes, bares e similares, Edson Pinto, o reconhecimento dos turistas se dá pela qualificação dos profissionais que atuam na área de hotelaria e também gastronomia de Osasco. “Nosso Sindicato realiza um trabalho contínuo de orientação aos empresários da área tanto sobre gestão do negócio quanto de capacitação profissional. O fortalecimento institucional da nossa entidade junto a grandes entidades que também representam o setor, além dos consumidores, com certeza também é um fator fundamental para o desenvolvimento e qualificação do setor na região”, completou Edson.

Destacando atrativos de contato direto com a natureza, a pesquisa do Expedia Brasil coloca o Borboletário Municipal e o Parque Municipal Chico Mendes como pontos de parada obrigatórios para os turistas. Já para o presidente Edson Pinto, o polo comercial da cidade, atraindo ainda mais empresários, torna Osasco referência do Turismo de Negócios. De acordo com a Prefeitura da cidade, apenas o Calçadão da Rua Antônio Agú concentra mais de 1.500 estabelecimentos, além de cinco shoppings na cidade, tornando Osasco o 8º lugar no ranking das cidades com maior PIB e em 2º no ranking do estado de São Paulo.

“O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, ao lado dos empresários de Turismo, Hotelaria & Gastronomia, continuará trabalhando para impulsionar ainda mais o setor. Nossa meta é transformar Osasco na opção número um para quem quiser se hospedar com conforto e qualidade”, finalizou o presidente Edson Pinto.