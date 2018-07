Presidente do TRF-4 decide manter Lula preso

O Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, decidiu manter Lula preso na noite deste domingo (8).

Depois da terceira decisão favorável à soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expedida pelo juiz federal Rogério Favreto sobre pedido de habeas corpus, o presidente determinou que Lula continue preso e que o processo retorne ao relator dos processos da Lava Jato na Corte, desembargador federal João Pedro Gebran Neto. A Polícia Federal tinha prazo de uma hora para a soltura, mas decidiu esperar a intervenção do desembargador Thompson Flores.

No despacho, o presidente escreveu que “Nessa equação, considerando que a matéria ventilada no habeas corpus não desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito do Des. Federal Relator em valer-se do instituto da avocação para preservar competência que lhe é própria (Regimento Interno/TRF4R, art. 202), determino o retorno dos autos ao Gabinete do Des. Federal João Pedro Gebran Neto, bem como a manutenção da decisão por ele proferida no evento 17”.

A discussão teve início na manhã deste domingo, quando Favreto, que é o desembargador federal plantonista do TRF-4, mandou soltar Lula, ocasionando uma sequência de manifestações divergentes a respeito da soltura do ex-presidente.

Desembargador derruba decisão e mantém Lula preso