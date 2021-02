Preso com pornografia infantil em Carapicuíba é suspeito de abusar da filha desde que ela tinha 4 anos

A Polícia Civil prendeu em Carapicuíba um homem acusado de produzir, armazenar e compartilhar pornografia infantil. Os materiais foram encontrados no computador e celular dele.

publicidade

“Lá chegando [à casa do suspeito] constatamos vasto material de pornografia infantil e, de imediato, demos voz de prisão em flagrante pra ele”, declarou o delegado Nilson Sérgio Vasques, ao SBT.

Ele é suspeito ainda de abusar sexualmente da filha de 12 anos desde que ela tinha 4; e de uma vizinha, também de 12 anos.

publicidade

Contador autônomo, ele morava em Carapicuíba com a esposa e a menina. De acordo com a polícia, a mulher não sabia dos crimes. (Com informações do SBT)