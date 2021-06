Preso por abusar de menino de 9 anos em Carapicuíba já havia sido detido após abusos em Osasco

Moisés Marcos Aschendorf, de 37 anos, que foi preso em flagrante, na noite de domingo (27), após abusar sexualmente de um menino de 9 anos, no Parque da Aldeia, em Carapicuíba, já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime. Ele é acusado de ter acusado de ter abusado de pelo menos três crianças em Osasco.

Segundo infirmações da Polícia Civil, ele estava em liberdade condicional. Os crimes cometidos em Osasco aconteceram em 2017. Segundo a acusação, no estacionamento de um supermercado, Moisés atraía as crianças até o seu carro para abusar delas.

Neste domingo, a Polícia Militar chegou até ele após receber a denúncia de um frequentador do Parque da Aldeia, que viu o criminoso oferecendo doce e dinheiro para um menino e o levou para o lado do parque que tem muitas árvores. “Tenho costume de ir no parque fazer caminhada umas 18h30. Aí, me deparei com um moço oferecendo doce para a criança e oferecendo dinheiro. Eu fiquei assustado. Vi ele colocando a mão na perna do menino, foi aí que eu liguei para a polícia”, contou o rapaz à reportagem exibida no “Primeiro Impacto”, do SBT.

“Quando chegamos lá, vimos o indivíduo saindo do mato. Ele foi questionado sobre o que estava fazendo e falou que não estava fazendo nada, mas estava com a calça arriada. Disse que estava sozinho. A nossa equipe foi adentrando no local e viu o menino, que estava com as calças abaixadas também”, disse um PM.

A mãe do menino contou que essa não foi a primeira vez que o filho foi abusado por Moisés. “Ele foi no restaurante com o rapaz, conversou porque meu filho gosta de futebol, aí ele já tinha jogado bola com ele [Moisés] nesse parque. Do restaurante, ele falou que ia levar meu filho para casa. Segundo o meu filho, ele já estava entrando com o carro dentro do mato e começou querer beijar na boca do meu filho e foi quando aconteceu o ato [pela primeira vez]”, revelou.

O abusador recebeu ordem de prisão e foi levado ao 1° DP de Carapicuíba. Ele vai responder por estupro de vulnerável e deve ficar preso até o julgamento.