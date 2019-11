Preso que não voltou da “saidinha” do Dia dos Pais é capturado em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão capturaram em Osasco um detento que não retornou ao presídio na “saidinha” de Dia dos Pais, em agosto.

O criminoso foi capturado na rua Erasmo Braga, na região de Presidente Altino, na noite de quarta-feira (30). Por volta das 23h15, os PMs desconfiaram do indivíduo e o abordaram.

Com ele não havia nada de ilícito. No entanto, ao checarem os dados do homem, os policiais descobriram que tratava-se de um foragido da Justiça, que não retornou ao presídio de Hortolândia, no interior do estado, após a “saidinha”.

A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco.