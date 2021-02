Prestes a inaugurar loja em Osasco, dono da Havan joga dinheiro para funcionários

Prestes a inaugurar uma nova loja em Osasco, prevista para abril, a Havan voltou a chamar a atenção nas redes sociais em ato simbólico com o dono da empresa, Luciano Hang, jogando dinheiro para funcionários, para comemorar o pagamento do PPR (Programa de Participação de Resultados). A ação foi realizada no Centro Administrativo da companhia, em Brusque, Santa Catarina, na sexta-feira (19).

publicidade

“QUEM QUER DINHEIRO? (…) Hoje nossos 20 mil colaboradores receberam com mérito parte do lucro da Havan de 2020 e a reação você vê nas imagens e nos stories no nosso Instagram: pessoas felizes e motivadas!”, declarou a Havan.

publicidade

A semana passada também marcou a chegada da réplica da Estátua da Liberdade, símbolo da rede, ao terreno da Havan de Osasco, em Presidente Altino.

A nova unidade deve ser inaugurada na primeira quinzena de abril, segundo Luciano Hang. Terá mais 20 mil metros quadrados, contará com um amplo espaço de conveniência e estacionamento com capacidade para 650 vagas. As obras foram iniciadas em agosto do ano passado.

publicidade

A unidade deve gerar mais de 200 vagas de emprego para moradores da cidade. Interessados nas oportunidades podem se candidatar por meio deste site.

>>> Leia também: Havan alerta contra falsas vagas de emprego