Previsão aponta dia de sol com poucas nuvens

Segundo a previsão meteorológica para esta quarta-feira (22) em Osasco e região, o dia será de sol com poucas nuvens e ocorrência de névoa ao amanhecer. As temperaturas devem registrar máxima de torno de 30ºC. A noite se manterá com poucas nuvens e sem expectativa de chuva, com mínima prevista de 15ºC.

Osasco

Mínima: 17ºC

Máxima: 30ºC

Barueri

Mínima: 15ºC

Máxima: 30ºC

Carapicuíba

Mínima: 16ºC

Máxima: 29ºC

*Com informações do Climatempo.