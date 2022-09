Previsão do tempo hoje (19): semana começa com sol e nuvens em...

A previsão do tempo indica que esta segunda-feira (19) começa com nevoeiro e sol em Osasco, Barueri e região. Segundo o Clima Tempo, as nuvens devem aumentar durante a tarde, mas não chove.

publicidade

Confira como ficam as temperaturas:

Osasco

publicidade

Máxima: 27°C

Mínima: 12°C

Barueri

Máxima: 27°C

Mínima: 12°C

publicidade

Carapicuíba

Máxima: 26°C

Mínima: 11°C

Com informações do Clima Tempo