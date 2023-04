Previsão do tempo hoje (20/04), quinta-feira: dia frio, com sol e aumento...

A previsão do tempo hoje (20/04), indica que a quinta-feira será mais fria, com sol pela manhã e aumento de nuvens no período da tarde nas cidades de Osasco e região. Não deve chover, segundo o Climatempo.

publicidade

Confira como ficam as temperaturas hoje (20/04):

Osasco

Mínima: 14ºC

Máxima: 22ºC

publicidade

Barueri

Mínima: 14ºC

Máxima: 22ºC

Carapicuíba

Mínima: 13ºC

Máxima: 21ºC

publicidade

Com informações do Climatempo