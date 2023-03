Previsão do tempo hoje, quarta-feira (22/03): sol e nuvens, mas não deve...

As cidades de Osasco e região terão mais um dia de calor nesta quarta-feira (22/03), quando o sol deve aparecer com algumas nuvens. Não há previsão de chuva hoje, de acordo com o Climatempo.

Confira como ficam as temperaturas nesta quarta-feira (22/03) em Osasco e região:

Osasco

Mínima: 19ºC

Máxima: 31ºC

Barueri

Mínima: 19ºC

Máxima: 31ºC

Carapicuíba

Mínima: 18ºC

Máxima: 30ºC

Com informações do Climatempo